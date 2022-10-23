كتائب الناصر صلاح الدين تنعي الشهيد "الكيلاني"



ودعت الكتائب، مقاتلي كتيبة القائد المؤسس أبو يوسف القوقا وكافة المقاتلين من كافة الفصائل المسلحة بالضفة الغربية للرد على هذه الجريمة وتلقين الاحتلال دروساً لن ينساها أبداً، مشددة على استمرارها على نهج الشهداء، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.





رام الله - دنيا الوطننعت كتائب الناصر صلاح الدين، الشهيد تامر الكيلاني أحد عناصر مجموعات (عرين الأسود)، والذي تم اغتياله فجر اليوم الأحد، عن طريق وضع عبوة ناسفة لاصقة على دراجة نارية بالبلدة القديمة في نابلس.وأكدت أن دماء الشهيد الكيلاني أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، محملين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على عملية الاغتيال "الجبانة".