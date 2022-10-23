الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور مركز "إرسيكا" في اسطنبول



والتقى الأمين العام خلال الزيارة بالأستاذ الدكتور محمود إرول قليج، مدير عام المركز، واستمع منه لشرح عن عمل المركز، والمشاريع التي يضطلع بها. وأكد معاليه بدوره على مواصلة دعم الأمانة العامة للمركز والبرامج التي يقوم بها.

وتأتي الزيارة على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام الذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية، على مدى يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢.