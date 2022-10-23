الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور مركز "إرسيكا" في اسطنبول
زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إرسيكا، الجهاز المتفرع عن المنظمة.
وتأتي الزيارة على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام الذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية، على مدى يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢.
والتقى الأمين العام خلال الزيارة بالأستاذ الدكتور محمود إرول قليج، مدير عام المركز، واستمع منه لشرح عن عمل المركز، والمشاريع التي يضطلع بها. وأكد معاليه بدوره على مواصلة دعم الأمانة العامة للمركز والبرامج التي يقوم بها.
والتقى الأمين العام خلال الزيارة بالأستاذ الدكتور محمود إرول قليج، مدير عام المركز، واستمع منه لشرح عن عمل المركز، والمشاريع التي يضطلع بها. وأكد معاليه بدوره على مواصلة دعم الأمانة العامة للمركز والبرامج التي يقوم بها.
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