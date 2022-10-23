المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض بالإجماع الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإجماع أعضاء هيئة القضاة رفض الالتماسات التي قدمتها جهات يمينية ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إنه: "الحكومة الإسرائيلية ستجتمع يوم الخميس للتصويت على الاتفاقية مع لبنان، بعد موافقة المحكمة العليا ورد الاعتراضات".وتابعت: "التقديرات تشير إلى أن توقيع الاتفاقية سيكون في نهاية الأسبوع الجاري".ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه من "المتوقع أن تتم مراسم التوقيع في رأس الناقورة بحضور الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين".وفي وقت سابق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي".وأضافت أنه من المتوقع أن يهبط عاموس هوكستين في بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.وستشمل مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على لوحده الاتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.