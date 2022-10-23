دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

رام الله - دنيا الوطندعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأحد، لمقاطعة شركة الأزياء العالمية "زارا" بعد اجتماع مديرها في دولة الاحتلال جوي شويبيل مع أعضاء ورئيس حزب "القوى اليهودية" المتطرف الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير ودعمه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.وأشادت دائرة المقاطعة بالجبهة في بيان لها، بضرورة مقاطعة أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ 48 لشركة "زارا" في "إسرائيل" بعد اجتماع مديرها مع بن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم وطردهم من منازلهم.وشددت الدائرة أن حملات مقاطعة إسرائيل وشركة "زارا" ستجبر مدير الشركة على التراجع عن قرار دعم الأحزاب الصهيونية في الانتخابات القادمة في إسرائيل والتي تواصل جرائمها ضد الإنسانية تنفيذاً لسياسات دولة الفصل العنصري.وختمت الدائرة بيانها مضيفةً أن دعم دولة الاحتلال والأحزاب الصهيونية المتطرفة يدفعها لارتكاب مزيد من جرائم الحرب على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية، دون الاكتراث للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.