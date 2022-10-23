مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول لبناني، إن الرئيس ميشال عون ونظيره السوري بشار الأسد، بحثا، السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما، وذلك قبل زيارة يقوم بها وفد لبناني مكلف بالتفاوض بشأن الأمر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين العام الماضي، بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له، وحدثت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط، وفق قناة (الميادين).وقال عون في وقت سابق، إن ترسيم هذه الحدود "سيكون التالي"، بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، إثر محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات.وأضاف المسؤول اللبناني بعد محادثات السبت، إن "ميشال عون أبلغ بشار الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية الشمالية"، حسب ما ذكرت (رويترز).وذكر المسؤول أن "عون كلف بعد ذلك نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، (الذي تفاوض نيابة عن لبنان بشأن المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل)، برئاسة وفد يذهب إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبدء المناقشات".