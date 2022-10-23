ترامب ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

رام الله - دنيا الوطنألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى استعداده للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.وقال ترامب خلال كلمةٍ أمام أنصاره في ولاية تكساس: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين.. في المرة الثانية قدّمت أداءً أفضل بكثير من المرة السابقة"، وفق قناة (الميادين).وأضاف: "في 2020 حصدت أصواتاً أكثر بملايين من عام 2016، لقد حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس كان في المنصب في تاريخ البلاد.. الآن ربما سأفعل ذلك مرة أخرى كي يكون بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً مجدداً".يُذكر أنّ ترامب أعلن، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنّه قد يتخذ قراراً بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024 في وقت قريب.وحتى الآن، لا يعترف ترامب بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي هُزم فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، ويرى أنّ الحزب الديمقراطي استغل التصويت من بُعد بسبب جائحة كورونا للتلاعب بالأصوات لمصلحة بايدن.وكان بايدن أعلن، أمس السبت، أنّه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنّه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.وفي مناسبات سابقة، قال الرئيس الديمقراطي إنّه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، مشيراً إلى قدرته على هزيمة ترامب مرة أخرى.كذلك، صرّح بايدن في حوار بثته (سي إن إن) منذ أيام قائلاً إنّه سيتخذ قراره إزاء الأمر بعد الانتخابات النصفية، في إشارة إلى ترشحه مجدداً للرئاسة.