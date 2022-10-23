دولي

مقتل ممرضتين في جريمة إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

مقتل ممرضتين في جريمة إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بمقتل ممرضتين جرّاء حادثة إطلاق نار بمستشفى دالاي في ولاية تكساس.

ووفقًا لقناة (فوكس نيوز)، الأميركية، نقلا عن الشرطة والدوائر الطبية فإن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، أصيب أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى مستشفى آخر.

ووفقا لمصادر عثرت الشرطة على ممرضتين توفيتا جراء الإصابة بطلقات نارية بالقرب من قسم الولادة في المستشفى. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي تفاصيل الحادث، أطلق ضابط شرطة النظام الصحي النار وأصاب المشتبه به عقب حادثة إطلاق النار. 

وتقول شرطة دالاس إنها تجري تحقيقا في الحادث، لافتًا إلى أن المشتبه به كان قد أفرج عنه إفراجا مشروطا بعد اتهامه بالسطو، وكان يحمل جهاز تحديد المكان على كاحله وقت إطلاق النار.






أخبار ذات صلة

ترامب ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعزيزًا لوجود (ناتو).. أسبانيا ترسل مقاتلات شرق أوروبا

تعزيزًا لوجود (ناتو).. أسبانيا ترسل مقاتلات شرق أوروبا

الرئيس شي يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي الصيني

الرئيس شي يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي الصيني

(معاريف): توقيع اتفاق الحدود مع لبنان نهاية الأسبوع الجاري

(معاريف): توقيع اتفاق الحدود مع لبنان نهاية الأسبوع الجاري

سلطنة عُمان ترفض تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها

سلطنة عُمان ترفض تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها

شاهد: تحطم طائرة بالولايات المتحدة ومقتل جميع ركابها

شاهد: تحطم طائرة بالولايات المتحدة ومقتل جميع ركابها

بيني موردنت.. مرشحة جديدة لرئاسة وزراء بريطانيا

بيني موردنت.. مرشحة جديدة لرئاسة وزراء بريطانيا

بايدن ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2024

بايدن ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2024

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

بيت لحم: افتتاح مهرجان قطف الزيتون السنوي 22

بيت لحم: افتتاح مهرجان قطف الزيتون السنوي 22

منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة &#34;تومسون رويترز&#34; بالعدول عن قرارها بشأن الصحفية شذى حماد

منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة "تومسون رويترز" بالعدول عن قرارها بشأن الصحفية شذى حماد

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تولي اهتمامًا لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تولي اهتمامًا لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

رام الله: &#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات حرق مواطن لأربع مركبات

رام الله: "الشرطة" تكشف ملابسات حرق مواطن لأربع مركبات

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة &#34;بصراحة&#34; تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة "بصراحة" تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

عربي

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل