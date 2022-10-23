مقتل ممرضتين في جريمة إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بمقتل ممرضتين جرّاء حادثة إطلاق نار بمستشفى دالاي في ولاية تكساس.ووفقًا لقناة (فوكس نيوز)، الأميركية، نقلا عن الشرطة والدوائر الطبية فإن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، أصيب أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى مستشفى آخر.ووفقا لمصادر عثرت الشرطة على ممرضتين توفيتا جراء الإصابة بطلقات نارية بالقرب من قسم الولادة في المستشفى. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وفي تفاصيل الحادث، أطلق ضابط شرطة النظام الصحي النار وأصاب المشتبه به عقب حادثة إطلاق النار.وتقول شرطة دالاس إنها تجري تحقيقا في الحادث، لافتًا إلى أن المشتبه به كان قد أفرج عنه إفراجا مشروطا بعد اتهامه بالسطو، وكان يحمل جهاز تحديد المكان على كاحله وقت إطلاق النار.