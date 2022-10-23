بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير



















رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس المكتب الامريكي للشؤون الفلسطينية، جورج نول وأعضاء من مكتبه، ومحافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم السبت، أهالي قرية المغير في المناطق المستهدفة من الاستيطان قطف ثمار الزيتون.وقالت غنام: "إن هذه المشاركة من قبل السيد نول واعضاء مكتبه تأتي في اطار مساندة المزارعين في هذه المنطقة على قطف الزيتون، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين والمواطنين وممتلكاتهم في كافة المحافظات التي تتم بحماية وتنسيق كامل مع جيش الاحتلال".