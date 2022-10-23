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شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": اغتيال الكيلاني بعبوة ناسفة تصعيد آخر في جرائم الاحتلال

"الديمقراطية": اغتيال الكيلاني بعبوة ناسفة تصعيد آخر في جرائم الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً اعتبرت فيه أن إقدام الاحتلال على اغتيال المقاوم الشهيد تامر الكيلاني  فجر اليوم في البلدة القديمة في نابلس بعبوة ناسفة، "إنما هو تصعيد آخر في ارتكاب الاحتلال لجرائمه الفاشية ضد شعبنا ومقاومته الباسلة، ويعبر عن فشل ذريع وحالة فزع لدى الاحتلال وفشل استخباراتي وخاصة بعد الملحمة التي خاضها الشهيد عدي التميمي في العمليتين في شعفاط و(معالي أدوميم)".

وأضاف بيان صادر عن الجبهة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، (إننا في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيد تامر، ندعو إلى الرد على جرائم الاحتلال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها المتاحة في كل ميادين المجابهة مع الاحتلال والمستوطنين في كل المدن والمخيمات والقرى، والحاق الخسائر المادية بجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين والتي ستجبر الاحتلال في نهاية المطاف على الرحيل عن أرضنا الفلسطينية.

ودعت الجبهة في ختام بيانها ما وصفتها "قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي" والقيادة الرسمية إلى مغادرة حالة المراقب والاستنكار والمناشدات العبثية والتعلق بأوهام الدور والتدخل الأمريكي الذي يعلن انحيازه يوميا للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية الى الانحياز الى جانب شعبنا ومقاومته بديلا عن التنسيق الأمني المذل مع الاحتلال.

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