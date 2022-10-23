عاجل

  • "العمل" بغزة: إغلاق التسجيل للعمل داخل أراضي 48 بشكل كامل والاكتفاء بالأسماء المسجلة حتى تاريخ صدور الإعلان


شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يكشف كواليس خلاف (فتح وحماس) على حكومة الوحدة

قيادي فلسطيني يكشف كواليس خلاف (فتح وحماس) على حكومة الوحدة
صورة من حوار الجزائر الأخير
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رمزي رباح، رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوارات الجزائر، كواليس إعلان اتفاق الفصائل الفلسطينية، وأساس الخلاف الذي دار بين حركتي فتح وحماس حول البند السابع من الاتفاق المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية. 

وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الحوار بالجزائر وصل إلى عقدة في مناقشة إعلان المبادئ الذي صدر بمبادرة جزائرية، بعد إنجاز البنود المختلفة توقف عند البند السابع الذي أُفرد له ساعات عمل طويلة بهدف الوصول لاتفاق بشأن الصياغة التي يمكن أن تشكل قاسمًا مشتركًا بين الجميع". 

وأوضح أن "النص الجزائري يَذكر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتعمل على تنفيذ استراتيجية لمواجهة الاحتلال ودعم صمود المواطنين وتوحيد المؤسسات". 

وأضاف رباح أن "الاعتراض جاء من الأخوة في حركة فتح على ذكر الشرعية الدولية وطالبوا بإزالة هذا النص والعمل بنص آخر، وهنا فُتح النقاش في الجلسة العامة لكيف يمكن أن نوفق بين أمرين، وبالتالي قُدمت اقتراحات مفيدة ومهمة بمعنى أن يتحول هذا البند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات صلة بالقضية الفلسطينية وتؤكد على حقوق شعبنا". 

وتابع: "على ضوء توسع النقاش، تم تأجيل الموضوع لليوم الثاني لاستكمال المناقشات فيها بعد إنجاز بنود الاتفاق والإعلان كلها، وقدمنا اقتراحات من نوع نكتفي بالحديث عن قانون دولي ومواثيق أمم متحدة وقرارات دولية تؤيد الحقوق الفلسطينية". 

وأردف رباح: "كانت صيغة الجزائر (عائمة)، مع التأكيد على اقتراح الأخوة في حركة فتح الاتفاق على أن تعتمد الصيغة التالية: تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهذه كانت صيغة مشتركة". 

وأكمل: "ذهبنا إلى الجلسة العامة بعد ما اُتفق على الصيغة عقب ساعات من النقاش كصيغة توافقية وسطية، وفي الاجتماع العام للوفود مجتمعة تحدث الأخ عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح أن قيادته (اللجنة المركزية لحركة فتح) مُصرة أن تبقى على الشرعية الدولية، لأن ما يبرر هذا لا نستطيع أن نعمل بدون شرعية دولية على اعتبار فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".

وزاد رباح: "بدأ البحث في كيفية يمكن التوصل لصيغة أخرى مشتركة لحكومة وحدة وطنية خاصة بشأن التزاماتها بمعنى آخر علاقتها مع الشرعية الدولية، ورُفع الاجتماع بهذه الليلة على أمل أن تجرى اتصالات والبحث بصيغة جديدة، وهذا الوضع بالتأكيد ترك آثارًا سلبية على جو الاجتماع، وبالتالي خرج الجميع لكي يبحث عن مخارج للصيغة المطلوبة، والتي تعني الشرعية الدولية بشكل عام بالتركيز على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية". 

وذكر أنه الآن وبعد رفع الاجتماع عُقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس واتفقا كلاهما على إلغاء البند السابع الخاص بحكومة الوحدة بسبب عدم استطاعتهما التوصل لاتفاق، كلٌ تمسك بموقفه، دون العودة والرجوع للفصائل الفلسطينية، ونحن كجبهة ديمقراطية لا علم لنا بما حصل وسألنا آخرين قالوا "لا نعلم"، ويجوز كان هناك فصيلان بجانبهما ولكن ما حدث جانبي وليس في قاعة الحوار والاجتماعات، ما وصفها "طاولة العشاء". 

كما وقال رباح: "اتفق الطرفان على إلغاء البند السابع وهذه كانت المسلمة والخلل والخطأ الكبير في الإعلان الذي صدر بالجزائر، وكذلك الأخوة الجزائريين لم يتدخلوا بفرض رأيهم على أحد وهذا الموضوع للفلسطينيين باعتباره شأن داخلي واحترموا النتيجة ومضوا في احتفال إعلان المبادئ (البنود الثمانية) الأخرى".

واختتم تصريحاته بالقول: "الأخوة الجزائريون كرعاة للحوار سيعودون خلال فترة خمسة إلى ستة أشهر لدعوة رؤساء الوفود لاجتماع آخر للبحث بآليات متابعة إعلان المبادئ وما هي الآليات، وفي هذه الفترة سيجرون اتصالات مع عدة أطراف عربية التي تعاطت مع الملف الفلسطيني وخاصة الأشقاء المصريين الذي كان لهم دورهم الرئيسي بهذا الملف للتنسيق بهذا الخصوص".

أخبار ذات صلة

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء &#34;ريمون&#34;

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء "ريمون"

غزة: &#34;العمل&#34; تعلن إغلاق التسجيل للعمال داخل أراضي الـ48

غزة: "العمل" تعلن إغلاق التسجيل للعمال داخل أراضي الـ48

&#34;بدي ابني حتى لو ميت&#34;..والدة غريق الهجرة مصطفى السماري تتحدث عن كواليس وفاة ابنها

"بدي ابني حتى لو ميت"..والدة غريق الهجرة مصطفى السماري تتحدث عن كواليس وفاة ابنها

&#34;الشعبيّة&#34; تنعي شهيدها تامر كيلاني

"الشعبيّة" تنعي شهيدها تامر كيلاني

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

&#34;الإعلام&#34; تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

"الإعلام" تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

&#34;الديمقراطية&#34;: اغتيال الكيلاني بعبوة ناسفة تصعيد آخر في جرائم الاحتلال

"الديمقراطية": اغتيال الكيلاني بعبوة ناسفة تصعيد آخر في جرائم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء &#34;ريمون&#34;

استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا باستثناء "ريمون"

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو لمقاطعة شركة الأزياء العالمية «زارا»

&#34;الإعلام&#34; تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

"الإعلام" تنعى المذيع والأكاديمي محمود عوض عباس

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

بالصور.. محافظ رام الله والبيرة ورئيس المكتب الأمريكي يشاركان في قطف ثمار الزيتون بالمغير

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير جمهورية بلغاريا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

بيت لحم: افتتاح مهرجان قطف الزيتون السنوي 22

بيت لحم: افتتاح مهرجان قطف الزيتون السنوي 22

منوعات

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

شاهد: نوال الزغبي تكشف عن سبب رفضها العمل مع أحمد زكي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

ناهد السباعي تهدد المنتجين في حال تعاقدهم مع أحمد الفيشاوي

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: الظهور الأول ليسرا بعد وفاة هشام سليم

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: والد حسام حبيب يلوم ويهاجم نجله بقضية شيرين عبدالوهاب

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

رغم الحب الكبير.. بسمة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: دينا الشربيني تكشف عن عمل حماسي لها في رمضان 2032

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها للمرة الأولى وتتحدث

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: نادين نجيم ونانسي عجرم توجه رسائل غريبة لتركي آل شيخ

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

شاهد: الجمهور يهاجم بطل أغنية الغزالة رايقة بسبب ما فعله مؤخرًا

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

عربي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط