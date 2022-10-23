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شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 302 اسيراً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل الى (302) أسيراً بدخول أسرى جدد خلال أكتوبر الجاري عامهم الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح مركز فلسطين، أن آخر الأسرى الذين التحقوا بقائمة عمداء الاسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان الأسير "محمود حماد محمود شريتح " من الخليل، وهو معتقل منذ 17تشرين أول/ أكتوبر 2002،  ومحكوم بالسجن المؤبد.

كما أوضح المركز، أن من بين عمداء الأسرى (18) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث التحق بهم مؤخراً عميد أسري قطاع غزة الأسير " ضياء زكريا الفالوجى" حيث دخل قبل أيام عامه الواحد والثلاثين على التوالي، حيث انه محكوم بالسجن المؤبد وهو الأسير الوحيد من قطاع غزة ضمن قائمة الاسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 25 أسيراً .

وبيَّن مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أن (39) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً)، بينما (71) اسير أمضوا ما بين 21 الى 25 عام، إضافة الى الأسير "نائل البرغوثي" من رام الله والذي أمضي ما يزيد عن 42 عاماً في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماً متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً حتى الان.

وأشار الأشقر، إلى أن من بين عمداء الأسرى الأسير المريض " ناصر ابوحميد" من رام الله وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد، ويتعرض لعملية اغتيال بشكل بطئ في سجون الاحتلال وحالته الصحية خطرة للغاية، مع استمرار تغلغل مرض السرطان في جسده، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي كونه معرض للموت في أي لحظة.

وطالب الأشقر، الكل الفلسطيني ومراكز حقوق الإنسان بالسعي الجاد والعاجل والعمل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى، كما طالب فصائل المقاومة بان تصر على الافراج عن هذه القائمة ضمن أي صفقة تبادل قادمة.

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