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مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة يوم السبت، مقر القاعدة الأميركية في حقل العمر بعدد من الصواريخ، من دون مزيد من المعلومات عن حجم الخسائر. 

وقالت مصادر لقناة (الميادين)، إنه "تم سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق للمسيّرات".

وأشارت إلى أنّ "القوات الأميركية في الحقل ردّت بقصف الأحراج الزراعيّة في أطراف الميادين". 

ويحتلّ الجيش الأميركي وقوات أجنبية أخرى، تشارك ضمن ما يسمى "التحالف الدولي"، ما لا يقل عن 28 موقعاً عسكرياً معلناً عنه في سوريا، تتوزع على ثلاث محافظات، هي الحسكة (17 موقعاً) ودير الزور (تسعة مواقع) وحمص (موقعان).
 
ويُعَدّ حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط السوري، وأُقيمت فيه أكبر القواعد الأميركية في ريف دير الزور الشرقي، حيث تتوزع القواعد العسكرية الأميركية شرقي سوريا في القوس الممتدّ من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوباً، حتى حقول رميلان النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالاً.

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