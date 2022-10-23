شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة "تومسون رويترز" بالعدول عن قرارها بشأن الصحفية شذى حماد

منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة "تومسون رويترز" بالعدول عن قرارها بشأن الصحفية شذى حماد
الصحفية شذى حماد
رام الله - دنيا الوطن
طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، مؤسسة تومسون رويترز بالعدول عن قرارها الجائر بسحب جائزة "كورت شورك" عن فئة الصحفي المحلي لعام 2022 من الزميلة الصحفية الفلسطينية شذى حماد، مندداً بالخضوع لابتزاز وضغوط مؤسسة "HonestReporting" الصهيونية المتخصصة بمراقبة الإعلام الدولي وخاصة الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيه، والتحريض عليهم.

وعبر المنتدى في رسالة احتجاج باللغتين العربية والانجليزية وجهها اليوم السبت 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022 للرئيس التنفيذي لمؤسسة تومسون ستيف هاسكر عن استياء الصحفيين الفلسطينيين من سحب الجائزة باعتبار ذلك "يزعزع الثقة بنزاهة الجائزة التي لطالما كانت محل اهتمام وتقدير الوسط الصحفي لاسيما الفلسطيني".  

وأضاف: "إذ نعرب عن إدانتنا لقرار سحب الجائزة، لندعوكم إلى العدول عن هذا القرار الجائر والالتزام بالمعايير المهنية وعدم الخضوع لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤسساته، لاسيما في ظل السجل الإجرامي للاحتلال الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، فمازالت دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة (الجزيرة)، ومن قبلها الزميل المصور الصحفي فضل شناعة مصور وكالة رويترز الذي قتل بقذيفة إسرائيلية خلال أدائه واجبه المهني بتغطية اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة، تنشد العدالة".

وعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أمله بأن تحافظ مؤسسة تومسون رويترز على تاريخها المهني العريق واحترامها لأخلاقيات الصحافة، وألا تنجر بأي شكل من الأشكال لضغوط الاحتلال الإسرائيلي الرامية لحجب الرواية الفلسطينية عن منابر الإعلام الدولي.

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منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة &#34;تومسون رويترز&#34; بالعدول عن قرارها بشأن الصحفية شذى حماد

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