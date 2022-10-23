تعزيزًا لوجود (ناتو).. أسبانيا ترسل مقاتلات شرق أوروبا

رام الله - دنيا الوطنقررت إسبانيا إرسال نحو 15 مقاتلة، في الأشهر القليلة المقبلة، إلى بلغاريا ورومانيا، من أجل تعزيز وجودها العسكري في الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، والمشاركة في "استراتيجية ردع الحلفاء".وقالت وزارة الدفاع الإسبانية، في بيان، اليوم السبت، إنّ "مدريد سترسل بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ومطلع كانون الأول/ديسمبر، ست مقاتلات من طراز يوروفايتر، و130 جندياً إلى بلغاريا، لينفذوا مهمّات تدريب للشرطة الجوية"، وفق قناة (الميادين).وأضاف البيان أنه تم "نشر رادار للمراقبة الجوية البعيدة المدى منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، في رومانيا في قاعدة شيتو، حتى نهاية آذار/مارس 2023 (أو حتى نهاية حزيران/ يونيو 2023)".وبيّن أنّ "الرادار، الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، يسمح بالسيطرة على المجال الجوي في الجانب الشرقي من الناتو، بفضل 38 جندياً تم إرسالهم من أجل تشغيله".وأوضح البيان أنّ "إسبانيا، عبر هذه الطريقة، تشارك في جهود الحلفاء في الرد والردع"، مشيراً إلى أنّ الأمر يتعلق بـ"توفير درع جوية بفضل زيادة وتيرة المهمات المنتظمة للقوات الجوية".ويُتوقع أن تنشر مدريد في رومانيا ثماني مقاتلات من طراز "F18M" و130 عنصراً من سلاح الجو، اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر، حتى نهاية آذار/ مارس 2023.