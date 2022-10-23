عقب اغتيال أحد عناصر (عرين الأسود).. الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبًا للرّد الفلسطيني



ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى إعلان الحداد والمشاركة في تشييع الشهيد كيلاني، ومتوعدة الاحتلال برد قاسٍ على اغتياله.















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، رفعت حالة التأهب عقب اغتيال تامر الكيلاني أحد عناصر مجموعة (عرين الأسود).وبحسب ما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية، فإن "المنظومة الأمنية رفعت حالة التأهب للقصوى، تحسبًا لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني".وفي فجر اليوم، استشهد الشاب، تامر كيلاني، عبر تفجير عبوة ناسفة، وضعت قرب دراجة نارية، في البلدة القديمة بمدينة نابلس.ونعت مجموعة (عرين الأسود)، في بيان، الشاب كيلاني أحد مقاتليها في البلدة القديمة، مؤكدةً أن الاحتلال اغتاله عبر تفجير عبوة (تي أن تي) لاصقة.وأضافت: "وضع الاحتلال الغادر عبوة تي أن تي لاصقة وعلى طريقة اغتيال الناني جوابرة رحمه الله والقذافي أبو سرية".