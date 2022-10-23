مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تولي اهتمامًا لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة













رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية أولت اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني.جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين والذي تعقده جامعة الدول العربية (المركز العربي لدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية) في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر أعماله حتى 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير طارق النابلسي ونائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت .وشدد الوزير حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكة مع الشركاء في جامعة الدول العربية /قطاع الشؤون الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين ذلك بناءً على تحليل واقع الفقر في فلسطين .وأوضح د. مجدلاني، أن الفريق الوطني الفلسطيني لإعداد الاستراتيجية عمل مع الشركاء على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة التي شملت سبعة عناصر و21 مؤشراً لقياس الفقر ذلك لتخفيف من حدة الفقر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.واستعرض مجدلاني جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، لإنجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، وإعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين ذلك من خلال إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني ومراجعة قاعدة البيانات بناءً على استمارة SR المبنية على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد حيث أنجزت الوزارة التحديث لـ 88 ألف أسرة في قطاع غزة اصافة 48 ألف أسرة في الضفة الغربية.وفي سياق ذاته أوضح ان الوزارة وفي ظل زيادة عدد السكان وتراجع التمويل والمساعدات واتساع فجوة الفقر فقد اعتمدت الوزارة سياسة التمكين الاقتصادي ذلك من خلال المشاريع التمكينية التي تقدمها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والتي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج والتنمية بما يعزز صمودهم في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للبشر والحجر.بدورها ثمنت السفيرة هيفاء أبو غزالة تبني دولة فلسطين لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد والعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين قائلة " تمثل فلسطين نموذجاً مختلفاً في الوطن العربي لتبنيها مفهوم الفقر متعدد الأبعاد رغم ظروف الاحتلال التي تعيشها".أكدت أبو غزالة مواصلة التعاون والشراكة لإنجاز الاستراتيجية وكذلك وضع خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذها وتحقيق أهدفها في التقليل من حدة الفقر في فلسطين رغم كل الصعوبات التي تواجه ذلك وأبرزها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.بدوره أكد نائب الأمينة التنفيذية لـ (إسكوا)، منير ثابت مواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينية والجامعة العربية لإعداد الاستراتيجية التي تمثل نموذجاً في المنطقة حيث ان الفقر بأبعاده المتعددة يمثل مقياساً أكثر واقعية لمستوى الفقر الذي يتيح الفرصة للحد من آثاره بشكل واقعي وحقيقي.وحضر اللقاءات كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس ومدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومدير وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري وأعضاء الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية.