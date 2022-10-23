الرئيس شي يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي الصيني

رام الله - دنيا الوطنفاز شي جينبينغ اليوم الأحد بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني.جاء في خطوة تمهد لتثبيته رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/ مارس المقبل 2023.ووفق قناة (العربية)، قد تم تجديد ولايته كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، بختام مؤتمر عام يعقد كل خمس سنوات.وإثر التجديد له، وعد جينبينغ، في تصريحات للصحافيين من قصر الشعب في بكين بـ"العمل الجاد بغية تحقيق أهداف الحزب وانجاز المهام"، مؤكداً أن الصين حاجة للعالم أجمع.كما أعرب عن شكره "لكافة أعضاء للثقة التي أبدوها تجاهه"، وفق تعبيره.