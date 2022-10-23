شؤون فلسطينية

طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد
يافا
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق وتسقط بإذن زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-15 21-15 25-17 بيت لحم 23-15 21-15 25-17
رام الله والبيرة 22-14 20-14 24-16 طولكرم 26-18 24-18 28-19
نابلس 25-16 23-16 27-18 قلقيلية 26-18 24-18 28-19
جنين 28-18 26-18 30-20 سلفيت 23-15 21-15 25-17
طوباس 29-19 27-19 31-21 روابي 25-16 23-16 27-18
الخليل 21-14 19-14 24-16 غزه 25-19 23-19 27-20
أريحا 33-22 31-22 35-24 خانيونس 25-19 23-19 27-20
الأغوار الشمالية 31-20 29-20 33-22 رفح 26-18 24-18 28-19

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