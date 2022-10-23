حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول زيارة سوريا تدخلاً سافراً

رام الله - دنيا الوطنردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، على تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، والتي اعتبر فيها زيارة وفد الحركة إلى سوريا، تضر بمصالح الشعب الفلسطيني.وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (تويتر): "إن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي هاجم فيها زيارة وفد حماس إلى سوريا مرفوضة وتشكل تدخلاً سافراً".وأضاف: أن تصريحات الخارجية الأمريكية "تعكس الموقف الصهيوني المعادي لأي محاولة لتعزيز التقارب بين مكونات الأمة ومعنية باستمرار الخلافات، لا سيما أن واشنطن شريكة حقيقة في العدوانات المتكررة على شعبنا وأمتنا".وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، من مصالحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت أن الخطوة تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: إن "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته"، مضيفاً: "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".وأكدت الخارجية الأمريكية أنها "ستواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة ارهابية مثل حماس".