شؤون فلسطينية

حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول زيارة سوريا تدخلاً سافراً

حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول زيارة سوريا تدخلاً سافراً
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، على تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، والتي اعتبر فيها زيارة وفد الحركة إلى سوريا، تضر بمصالح الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (تويتر): "إن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي هاجم فيها زيارة وفد حماس إلى سوريا مرفوضة وتشكل تدخلاً سافراً".

وأضاف: أن تصريحات الخارجية الأمريكية "تعكس الموقف الصهيوني المعادي لأي محاولة لتعزيز التقارب بين مكونات الأمة ومعنية باستمرار الخلافات، لا سيما أن واشنطن شريكة حقيقة في العدوانات المتكررة على شعبنا وأمتنا".

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، من مصالحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت أن الخطوة تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: إن "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته"، مضيفاً: "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها "ستواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة ارهابية مثل حماس".

أخبار ذات صلة

استشهاد الشاب تامر كيلاني بانفجار عبوة في البلدة القديمة بنابلس

استشهاد الشاب تامر كيلاني بانفجار عبوة في البلدة القديمة بنابلس

رام الله: &#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات حرق مواطن لأربع مركبات

رام الله: "الشرطة" تكشف ملابسات حرق مواطن لأربع مركبات

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى المصاب أبو قطيش

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى المصاب أبو قطيش

&#34;حقوق الإنسان بالمنظمة&#34; تدعو الأمم المتحدة لعدم تجاهل نتائج تقرير لجنة التحقيق بجرائم الاحتلال

"حقوق الإنسان بالمنظمة" تدعو الأمم المتحدة لعدم تجاهل نتائج تقرير لجنة التحقيق بجرائم الاحتلال

النيابة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة طفل في دورا

النيابة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة طفل في دورا

رأفت يدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المزارعين وقاطفي الزيتون

رأفت يدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المزارعين وقاطفي الزيتون

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى المصاب أبو قطيش

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى المصاب أبو قطيش

رأفت يدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المزارعين وقاطفي الزيتون

رأفت يدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المزارعين وقاطفي الزيتون

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

د.خالد القيق يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

د.خالد القيق يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

منوعات

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة &#34;بصراحة&#34; تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة "بصراحة" تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

عربي

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل