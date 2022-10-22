الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى المصاب أبو قطيش

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا ونجله، بعد أن داهمت منزلهما في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام في البلدة، وداهمت منزل المواطن رجب أبو قطيش، واحتجزت أفراد عائلته، قبل أن تعتقله مع أحد أبنائه، وذلك عقب الإعلان عن إصابة نجله الآخر محمد برصاص أحد عناصر شرطة الاحتلال في ملعب كرة قدم بحي الشيخ جراح في القدس، بوقت سابق اليوم.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط المنزل، واعتدت على عدد من المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكان الفتى محمد رجب أبو قطيش (16 عاما)، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.