شؤون فلسطينية

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقريره الأسبوعي لحصاد الرصد الميداني للفترة الممتدة ما بين تاريخ 16 إلى 22 من شهر أكتوبر الحالي.

وبحسب المركز فإن هذا الأسبوع قد رُصِد 199 نقطةَ مقاومةٍ مسلحةٍ وشعبيةٍ في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48، بلغت عدد نقاط المقاومة المسلحة 39 نقطة (بارتفاعٍ مقداره 3 نقاطٍ عن الأسبوع السابق)، بواقع 37 في الضفة ونقطتين في القدس، وبلغت عدد نقاط المواجهة الشعبية 160 نقطة، بواقع 116 في الضفة و42 في القدس ونقطتين في الداخل المحتل.

وأضاف المركز ان مجموع اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 185 اعتداءً (بفارق اعتداءٍ إضافيٍّ واحدٍ عن الأسبوع السابق)، لتشمل اعتداءاتُ الأسبوعِ الحاليِّ 105 اعتداءاتٍ في الضفة الغربية، و62 اعتداءً في القدس، و13 اعتداءً في قطاع غزة، و5 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل.

في ذات السياق، أضاف تقرير مركز عروبة ان إجمالي اقتحامات قوات الاحتلال 74 اقتحامًا (بفارق 5 اقتحاماتٍ إضافيةٍ عن الأسبوع السابق)، بواقع 33 اقتحامًا للقدس العاصمة، و39 اقتحامًا لمحافظات الضفة الغربية: 10 اقتحامات لرام الله، و9 لجنين، و8 للخليل، و5 لنابلس، و3 لبيت لحم، واقتحامٍ واحدٍ لطولكرم، وآخر لسلفيت، وآخر لطوباس، وآخر لأريحا والأغوار، إلى جانب اقتحامين في الداخل المحتل، هذا وهدمت قوات الاحتلال الصهيوني 4 منشآت خلال الأسبوع.

كما أن التقرير قد رصِدَ 37 اعتداءً خلال الأسبوع من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، 9 اعتداءاتٍ منها في القدس، و28 اعتداءً في الضفة الغربية.

جدير بالذكر ان برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي يصدر تقريراً اسبوعياً يتضمن الحصاد الأسبوعي لرصد الأحداث الميدانية على الساحة الفلسطينية.

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