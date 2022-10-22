ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، بمواقف البرلمان العربي الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني.وثمن ناصر، الدور الذي يلعبه البرلمان العربي مع البرلمانات العربية والدولية ولا سيما تحركاته مع البرلمانات الدولية للجم العدوان والحصار الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته وحقوقه الوطنية.وفي سياق آخر، رأى ناصر أن توقيع أكثر من 250 أكاديمياً ومتضامناً مع الشعب الفلسطيني على بيان يدعو لمقاطعة دولة الاحتلال أكاديمياً ومنع المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين إسرائيليين وعدم استخدام المطارات الإسرائيلية خطوة هامة نحو عزل «إسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال باعتبارها دولة فصل عنصري.ودعا ناصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.