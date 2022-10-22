شؤون فلسطينية

مواطن من غزة يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

مواطن من غزة يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مواطن من قطاع غزة، الرئيس محمود عباس لإنصاف نجله الذي تقدم لكلية الشرطة في جمهورية مصر العربية.

وقال المواطن خالد القيق خلال مناشدته "يعزى علينا نشر مطالبنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهذا ما يؤلمنا ويحزننا ولكن رؤية ابني ينهار أمامي وعدم مقدرتي من إنصافه صعب جدا".

وأضاف "الأب والقائد الحبيب أبو مازن ابني علي القيق سجل لكلية الشرطة بمصر وهو من المميزين جدا بل ممكن القول انه أفضل المتقدمين والذين قاموا بالفحص الطبي فعمره 18 سنة وطوله 195 وجسمه متناسق جدا مع طوله وصحته سليم".

وتابع "لكن المفاجأة من رسب بالفحص الطبي هو من تم اختياره وهذا بشهادة كل الحضور من متقدمين وأطباء حيث اغمى عليه أثناء الفحص الطبي البسيط لمجرد رؤيته لإبرة سحب الدم".

وواصل مناشدته بالقول "فخامة الرئيس ابني سوف يفقد صوابه وانا عاجز عن مساعدته كما أنني لا أستطيع إقناعه بما حدث، فرجائي وكما عرفناك دوما محبا للعدالة والإنصاف ومشجعا للإدارة السليمة أن تسنده في محنته وان تعيد له حقه".

أخبار ذات صلة

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

الاحتلال يصيب فتى بجراح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

الاحتلال يصيب فتى بجراح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة خطيرة لمستوطن بعملية طعن في القدس

إصابة خطيرة لمستوطن بعملية طعن في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

مركز عروبة يرصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

نادي الأسير: معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد رابي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

ناصر يشيد بمواقف البرلمان العربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

مواطن من غزة يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

مواطن من غزة يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

منوعات

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة &#34;بصراحة&#34; تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة "بصراحة" تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

عربي

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل