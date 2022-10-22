مواطن من غزة يناشد الرئيس عباس لإنصاف نجله

رام الله - دنيا الوطنناشد مواطن من قطاع غزة، الرئيس محمود عباس لإنصاف نجله الذي تقدم لكلية الشرطة في جمهورية مصر العربية.وقال المواطن خالد القيق خلال مناشدته "يعزى علينا نشر مطالبنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهذا ما يؤلمنا ويحزننا ولكن رؤية ابني ينهار أمامي وعدم مقدرتي من إنصافه صعب جدا".وأضاف "الأب والقائد الحبيب أبو مازن ابني علي القيق سجل لكلية الشرطة بمصر وهو من المميزين جدا بل ممكن القول انه أفضل المتقدمين والذين قاموا بالفحص الطبي فعمره 18 سنة وطوله 195 وجسمه متناسق جدا مع طوله وصحته سليم".وتابع "لكن المفاجأة من رسب بالفحص الطبي هو من تم اختياره وهذا بشهادة كل الحضور من متقدمين وأطباء حيث اغمى عليه أثناء الفحص الطبي البسيط لمجرد رؤيته لإبرة سحب الدم".وواصل مناشدته بالقول "فخامة الرئيس ابني سوف يفقد صوابه وانا عاجز عن مساعدته كما أنني لا أستطيع إقناعه بما حدث، فرجائي وكما عرفناك دوما محبا للعدالة والإنصاف ومشجعا للإدارة السليمة أن تسنده في محنته وان تعيد له حقه".