الاحتلال يصيب فتى بجراح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى برصاص الاحتلال، مساء اليوم السبت، عقب إطلاق النار عليه في حي الشيخ جراح بالقدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.وزعمت صحيفة "معاريف" أن جيش الاحتلال أطلق النار على منفذ عملية طعن أصيب بها مستوطن بجراح خطيرة في مدينة القدس المحتلة.وأضافت الصحيفة بأن قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فتى لدى في ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية.وأضافت أن المستوطن المصاب في القدس يبلغ من العمر 20 عامًا، وتعرض لجراح خطيرة في شارع "شيشت هيام" في القدس.من جانبها، قالت مصادر مقدسية إن الفتى المصاب في الشيخ جراح هو محمد رجب أبو قطيش من بلدة عناتا.