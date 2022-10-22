دولي

(معاريف): توقيع اتفاق الحدود مع لبنان نهاية الأسبوع الجاري

(معاريف): توقيع اتفاق الحدود مع لبنان نهاية الأسبوع الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل مستعدة لتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يهبط عاموس هوكستين في بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.

وستشمل مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على لوحده الاتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.

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