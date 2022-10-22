شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى توضح لـ "دنيا الوطن" تطورات ملف الأسير المريض ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى توضح لـ "دنيا الوطن" تطورات ملف الأسير المريض ناصر أبو حميد
ناصر أبو حميد
خاص دنيا الوطن - رزان أبو زيد
كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، اليوم السبت، آخر التطورات الصحية للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.

وقال عبدربه في حديث خاص مع "دنيا الوطن"، إن الأسير أبو حميد لازال يعيش حالة من التدهور الصحي المستمر يوما بعد الاخر، وهو حاليًا محتجز في عيادة سجن الرملة و ترفض سلطات مصلحة السجون نقله إلى مستشفى مدني بالرغم من الخطر الحقيقي الذي يهدد حياته و صحته و سلامته في ظل انتشار الخلايا السرطانية بمختلف أنحاء جسده (الظهر والعمود الفقري وصدره وصولا إلى الدماغ).

وأضاف أن الأسير، لم يعد قادرا على الكلام الطبيعي ولا يستطيع تناول الطعام، ويتم تغذيته عن طريق الوريد بالمحاليل ويتنفس عبر انبوبة اكسجين ملازمة له، مؤكداً أن فقده الكثير من وزنه.

وأشار إلى أن الأسير يعاني من هزال وإنهاك وإعياء شديدة جدا، ولا يستطيع النوم بشكل اعتيادي بسبب الآلام والأوجاع، ولا يحصل على أي أدوية علاجية بقدر ما يحصل عليه في بعض الأحيان على جزء من المسكنات وليس أكثر من ذلك.

وأكد عبدربه أنه مع مرور الوقت يصبح الأسير عرضة لاستشهاده في أية لحظة، وفق التقديرات الطبية والتقارير الطبية الصادرة عن المشفى الإسرائيلي، مبيناً أن كل التقارير الطبية تؤكد خطورة حالته مع مضي الوقت.

وتابع حديثه عن المحكمة الخاصة بالأسير ناصر أبو حميد، مشيرًا إلى رفض لجنة الإفراج المبكر طلب المحامي المتعلق بالأسباب الصحية في تاريخ (6/10/ 2022) ويفترض أن تنعقد جلسة يوم غدٍ (23/10/2022)، لدى المحكمة المركزية الاحتلالية للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه بسبب سوء حالته الصحية.

وأضاف عبد ربه "لا نعول كثيرا ولا نعلق أمالا على هذه اللجان وهذه المحاكم كونهم يتعاملون بعنصرية واضحة لموقف مسبق سياسيا من خلال تشريعات تقييد بعدم الإفراج عن الأسير الفلسطيني بسبب انه قتل أو جرح إسرائيليين جنود أو مستوطنين".

وأشار إلى أنه لا "يوجد تطورات من قبل إدارة مصلحة السجون فيما يتعلق بحالته الصحية، حتى أنهم يرفضون نقله إلى مستشفى مدني، ويحتجزونه داخل عيادة سجن الرملة، وأوقفوا تقديم العلاجات الطبية له بسبب أنها لن تؤثر وتفيد له".

أخبار ذات صلة

رأفت: الاتصالات مع المؤسسات الدولية متواصلة لوقف اعتداءات الاحتلال

رأفت: الاتصالات مع المؤسسات الدولية متواصلة لوقف اعتداءات الاحتلال

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

موعد ومعايير صرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر

موعد ومعايير صرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر

مصرع مواطن وطفل غرقًا في بركة مياه شمال الخليل

مصرع مواطن وطفل غرقًا في بركة مياه شمال الخليل

وفد وزاري يتوجه إلى نابلس للاطلاع على أوضاع المحافظة بسبب الحصار الإسرائيلي

وفد وزاري يتوجه إلى نابلس للاطلاع على أوضاع المحافظة بسبب الحصار الإسرائيلي

وزارة جيش الاحتلال: اشتباه بمحاولة دهس عند معبر الريحان شمال الضفة

وزارة جيش الاحتلال: اشتباه بمحاولة دهس عند معبر الريحان شمال الضفة

رئيس نادي الأسير يُعلق لتقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

رئيس نادي الأسير يُعلق لتقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة

رئيس نادي الأسير يُعلق لتقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

رئيس نادي الأسير يُعلق لتقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: حصار نابلس دليل إمعان الاحتلال بالعقاب الجماعي للفلسطينيين

"العربية الفلسطينية": حصار نابلس دليل إمعان الاحتلال بالعقاب الجماعي للفلسطينيين

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاتان و30 إصابة في 70 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاتان و30 إصابة في 70 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في سوريا

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في سوريا

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

منوعات

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

بالفيديو.. ياسمين صبري: سأعود الى السينما قريباً... وهذا سر ارتدائي فستان الورود

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. ما كشفته نادين نجيم لجمهور الرياض

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. تامر حسني وزوجته يحتفلون بعيد مولد ابنهما بطريقة مختلفة

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة &#34;بصراحة&#34; تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

شاهد.. عبير نعمة تطرح أغنيتها المُنفردة "بصراحة" تمهيداً لإطلاق ألبومها الجديد

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

عربي

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل