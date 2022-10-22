موعد ومعايير صرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر

خاص دنيا الوطن- تامر عليانأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إتمامها لكافة الإجراءات الخاصة بصرف الدفعة الجديدة للمنحة القطرية بالتعاون ع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والأمم المتحدة.وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لـ "دنيا الوطن" إن الوزارة أنهت إجراءاتها بشكل كامل، وسلمت الكشوفات للجهات المختصة، ويتبقى فقط إعلان اللجنة القطرية عن الموعد المحدد للصرف، الذي سيكون مع بداية هذا الأسبوع.وأكدت عدم وجود أسماء جديدة هذه الدفعة، مشيرًة إلى أن المنحة ستصرف هذا الشهر لمئة وخمسة آلاف مستفيد في غزة، وسيستثنى من المنحة الأسماء التي استفادت من المنحة لواحد وثلاثين مرة فأكثر.