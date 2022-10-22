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شؤون فلسطينية

وفد وزاري يتوجه إلى نابلس للاطلاع على أوضاع المحافظة بسبب الحصار الإسرائيلي

وفد وزاري يتوجه إلى نابلس للاطلاع على أوضاع المحافظة بسبب الحصار الإسرائيلي
حكومة رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
شكّل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، وفدا وزاريا من 5 وزراء، لزيارة محافظة نابلس، الاثنين المقبل، للاطلاع على أحوال المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها، جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء عدة اجتماعات مع مؤسسات المحافظة وفعالياتها الوطنية، للاطلاع على احتياجات المواطنين في ظل الظروف الحالية، على ان يتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء من أجل توفير متطلبات تعزيز صمود أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

ويضم الوفد وزراء: الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والصحة مي كيلة، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والعمل نصري أبو جيش.

في السياق، من المقرر أن تنظم وزارة الخارجية زيارة لوفد من السفراء والقناصل وممثلي الدول المعتمدين لدى فلسطين، يوم الأربعاء المقبل، إلى نابلس للاطلاع على وضع المدينة المحاصرة والتعبير عن التضامن.

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