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شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": حصار نابلس دليل إمعان الاحتلال بالعقاب الجماعي للفلسطينيين

"العربية الفلسطينية": حصار نابلس دليل إمعان الاحتلال بالعقاب الجماعي للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن حصار الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس لدليل دامغ على مواصلته بالعقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدينة و أهلها العزل، مبينة أن القانون الدولي يعاقب عليها.

وأشادت الجبهة بصبر وصمود وثبات "أهلنا في نابلس" في وجه الحصار العسكري، والإغلاق المفروض لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت الجبـهة في تصريح صحفي لها اليوم: "سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتـلال ضد المدنيين العزل والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية والاعتقالات وما يتبعها من تنكيل واضطهاد لأبناء شعبنا لن تنال من عزيمته ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه الوطني حتى كنس الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية ونيل الحرية والاستقلال"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه انتهاكات الاحتلال و جرائمه.

وشددت الجبهة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، ورص الصفوف، وتفويت الفرصة على اعداء شعبنا بزرع الفتة للنبيل من صموده وثباته، لافتة إل أن "أهلنا في نابلس ليس وحدهم في المـيدان"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني بأكمله يقف صفًا واحدا بكل أطيافه معهم، ولن يصمت على جرائم الاحـتلال ومستوطنيه.

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