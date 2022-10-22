شؤون فلسطينية

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في سوريا

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على العدوان الإسرائيلي الأخير الذي طال أهدافًا في مدينة دمشق السورية.

وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، إن "الغارات التي شنها العدو الصهيوني الليلة على أراضي سوريا الشقيقة، جريمة وبلطجة صهيونية متكررة ضد أمتنا، وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني".

وتابع في تصريح له: "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، وسنواصل تطوير وتعزيز العلاقة مع الأشقاء في سوريا لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة هذا العدوان المتصاعد".

وأضاف أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة ومنعها من التضامن مع قضية فلسطين، مستفيداً من مسار التطبيع مع بعض الأطراف في المنطقة".

وشدّد الناطق باسم حركة حماس، على أن "مواجهة  الكيان الصهيونى  بشكل موحد ستظل هي الرد الأنسب على عدوانه وسلوكه الاستعماري ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وكل المنطقة".

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