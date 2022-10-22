دولي

سلطنة عُمان ترفض تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها

سلطنة عُمان ترفض تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه تم إلغاء أكثر من عشر رحلات جوية إلى الهند لعدم موافقة سلطنة عمان لشركات الطيران الإسرائيلية التحليق فوق أراضيها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "التحليق فوق سلطنة عمان يعني هو تقصير مدة الرحلات إلى الشرق بساعتين".

وفي وقت سابق، قال موقع (واينت) الإسرائيلي، إن "سلطنة عمان لم تمنح حتى الآن موافقتها لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها ، وهو أمر لم تتوقعه السلطات الإسرائيلية بعد الموافقة السعودية للطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها إلى الشرق الأقصى، حيث كانت التوقعات بأن يكون الأمر سهلا". 

وتابع أن "الموافقة العمانية لها أهمية كبيرة وهي ضرورية لأنه بدونها لا توجد امكانية للخروج من الأجواء السعودية نحو المحيط الهندي ومن ثم إلى وجهات مختلفة في الشرق".

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