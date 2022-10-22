وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

رام الله - دنيا الوطنتوفي ثلاثة أشخاص بعد سقوطهم في بئر اختناقًا بولاية ميلة الجزائر، بحسب إعلان وسائل الإعلام الجزائرية ،اليوم السبت.وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان صدر عنها، "تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي مروان مدعومة بالوحدتين الثانويتين (القرارم قوقة، وترعي باينان)". بحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكدت على وجود فرقة من الغطاسين وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة يوم أمس الجمعة، بمشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة دائرة سيدي مروان، لأجل إنقاذ الثلاثة أشخاص الذين سقطوا في البئر.وصرحت إذاعة (ميلة المحلية الجزائرية) أن "الأشخاص الثلاثة المنتشلين من البئر من قبل عناصر الحماية المدنية قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى".