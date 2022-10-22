غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي





ونشرت الهيئة، في بيان لهل، إحصائية حركة التنقل عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي 16 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11550 مواطناً و148 أجنبياً، و70 من فلسطينيي أراضي عام 48.



وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بين 7651 مواطناً، و135 أجنبياً، و55 من فلسطينيي أراضي عام 48، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي عام 48.





رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي بلغت 11768 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7846 وافداً.