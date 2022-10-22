المطران حنا: نرفض مجرد التفكير بنقل السفارة البريطانية الى القدس



وقال المطران حنا: إن "استقالة رئيسة الوزراء لا تعني على الاطلاق تجميد هذه الفكرة التي طرحت قبل عدة أيام وإن مسألة نقل السفارة البريطانية الى القدس هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة الينا كفلسطينيين، فالقدس مدينة محتلة ولا يجوز الاعتراف بالسيادة الاحتلالية عليها ونقل السفارة إليها".



كما وضع المطران حنا الكنائس المسيحية في بريطانيا في صورة التطورات والاحداث المؤلمة التي تمر بها مدينة القدس بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام مطالبا الكنائس في بريطانيا وفي غيرها من الأماكن بضرورة أن تتحرك نصرة لشعبنا ودفاعا عن هذه القضية العادلة التي هي قضية الاحرار جميعا في هذا العالم.



رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم رسالة عاجلة الى كافة الكنائس المسيحية في بريطانيا مناشدا إياهم بضرورة الضغط على حكوماتهم لكي لا تقوم بنقل السفارة البريطانية الى القدس.