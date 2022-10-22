أكثر من 250 أكاديمي وناشط من 28 دولة بالعالم يقررون عدم استخدام مطارات الاحتلال





من جانبه رحب الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة بقرار الاكاديميين والمتضامنين الدوليين بمقاطعة دولة الاحتلال أكاديميا، مؤكدا على أن الحملة الاكاديمية الدولية بكافة كوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الاكاديمية بين أعضائها ومنع استخدام مطارات الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي بياناً يدعو فيه الأكاديميين والمتضامنين الدوليين من مختلف أنحاء العالم الى مقاطعة إسرائيل أكاديميا ومنع المشاركة في برامج التبادل الاكاديمي والإعلامي مع أكاديميين إسرائيليين، وعدم استخدام مطارات الاحتلال من قبل الاكاديميين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.جاء ذلك رداً على توغل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومحاصرته للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واستهدافه المواطنين الفلسطينيين العزل، واعتقاله آلاف الاسرى الفلسطينيين بما فيهم الطلبة والكادر التعليمي.وقد وقع على البيان أكثر من 250 أكاديمي ومتضامن مع الشعب الفلسطيني، يمثلون نحو 28 دولة في العالم هي : فلسطين، الأردن، تونس، غوتيمالا، مصر، جنوب افريقيا، المغرب، بريطانيا، السعودية، السويد، الولايات المتحدة الامريكية، استراليا، لبنان، هولندا، فرنسا، ألمانيا، اسبانيا، قطر، كندا، موريتانيا، العراق، بلجيكا، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، تركيا، الكويت، وروسيا.