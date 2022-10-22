"الديمقراطية": المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعمليات ستتواصل حتى رحيله

رام الله - دنيا الوطنعقب صالح ناصر، مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، على اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا في الضفة والقدس وأراضي 48.وقال ناصر في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة عنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من قتل بدم بارد واعتقال وتهجير ومزيد من الاستيطان".وشدد على أن المعركة بيننا وبين الاحتلال مفتوحة، وهذه العمليات ستتواصل حتى أن يرحل المحتل وشعبنا يحقق حقه في العودة والدولة وتقرير المصير.وترحم مسؤول الجبهة الديمقراطية بقطاع غزة على الشهداء جميعًا، موجهًا التحية لشعبنا الفلسطيني "الصامد"، ولكل المقاومين ضد الاحتلال.