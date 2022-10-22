عاجل

  • الحزب الشيوعي الصيني يدرج معارضته لاستقلال تايوان في الدستور


شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يناقش سبل التعاون المشترك في وزارة الموارد المائية والري المصرية

الوزير غنيم يناقش سبل التعاون المشترك في وزارة الموارد المائية والري المصرية
رام الله - دنيا الوطن
على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة الخامس للمياه
الوزير غنيم يبحث تعزيز التعاون مع مركز التدريب الاقليمي
قام رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم والوفد المرافق له بالتوجه الى مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ونقل الخبرات في مجال بناء القدرات البشرية في مختلف المجالات، وذلك في إطار التعاون المثمر مع الجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمي، وأكد المهندس غنيم خلال اللقاء على أهمية القضايا التي تطرق اليها أسبوع القاهرة للمياه والتي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية.

كما أكد على أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية وتقديم الدعم الفني في مجالات عديده منها إدارة و تنمية الموارد المائية.

وفي ختام اللقاء قام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز اللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل الاختبارات الإلكترونية.

وأشاد الوفد الفلسطيني بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والري المصرية من إمكانيات تدريبية متميزة متمثلة في صرح تدريبي متميز مثل مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر.

أخبار ذات صلة

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

المطران حنا: نرفض مجرد التفكير بنقل السفارة البريطانية الى القدس

المطران حنا: نرفض مجرد التفكير بنقل السفارة البريطانية الى القدس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تنعى الشهيد نوري وتؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد نوري وتؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه

أكثر من 250 أكاديمي وناشط من 28 دولة بالعالم يقررون عدم استخدام مطارات الاحتلال

أكثر من 250 أكاديمي وناشط من 28 دولة بالعالم يقررون عدم استخدام مطارات الاحتلال

خطيب الأقصى: القدس ميزان النصر والهزيمة وستبقى حاكماً على الأمة

خطيب الأقصى: القدس ميزان النصر والهزيمة وستبقى حاكماً على الأمة

&#34;الديمقراطية&#34;: المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعمليات ستتواصل حتى رحيله

"الديمقراطية": المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعمليات ستتواصل حتى رحيله

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

تقرير: الأخطار تحيط بمدينة القدس والمستوطنون يستبيحون الطرق في الضفة الغربية ‎‎

المطران حنا: نرفض مجرد التفكير بنقل السفارة البريطانية الى القدس

المطران حنا: نرفض مجرد التفكير بنقل السفارة البريطانية الى القدس

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تنعى الشهيد نوري وتؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد نوري وتؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه

أكثر من 250 أكاديمي وناشط من 28 دولة بالعالم يقررون عدم استخدام مطارات الاحتلال

أكثر من 250 أكاديمي وناشط من 28 دولة بالعالم يقررون عدم استخدام مطارات الاحتلال

خطيب الأقصى: القدس ميزان النصر والهزيمة وستبقى حاكماً على الأمة

خطيب الأقصى: القدس ميزان النصر والهزيمة وستبقى حاكماً على الأمة

الوزير غنيم يناقش سبل التعاون المشترك في وزارة الموارد المائية والري المصرية

الوزير غنيم يناقش سبل التعاون المشترك في وزارة الموارد المائية والري المصرية

وفد أطباء حقوق الإنسان يختتم زيارته الناجحة لقطاع غزة

وفد أطباء حقوق الإنسان يختتم زيارته الناجحة لقطاع غزة

ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة

ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة

منوعات

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

بالصور.. مونيكا بيلوتشي تثبت أن الإطلالة المثيرة هي الإطلالة الأنيقة وليست الكاشفة

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي بعد صراع مع المرض

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

شيري عادل تكشف سبب إمتهانها التمثيل

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين &#34;بتدفع فاتورة اختيارها الغلط&#34;

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين "بتدفع فاتورة اختيارها الغلط"

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ&#34;باذنجانة&#34;

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ"باذنجانة"

عربي

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

وفاة ثلاثة مواطنين جزائرين إثر سقوطهم داخل بئر

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل