الوزير غنيم يناقش سبل التعاون المشترك في وزارة الموارد المائية والري المصرية



كما أكد على أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية وتقديم الدعم الفني في مجالات عديده منها إدارة و تنمية الموارد المائية.



وفي ختام اللقاء قام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز اللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل الاختبارات الإلكترونية.



وأشاد الوفد الفلسطيني بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والري المصرية من إمكانيات تدريبية متميزة متمثلة في صرح تدريبي متميز مثل مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر.





رام الله - دنيا الوطنعلى هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة الخامس للمياهالوزير غنيم يبحث تعزيز التعاون مع مركز التدريب الاقليميقام رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم والوفد المرافق له بالتوجه الى مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ونقل الخبرات في مجال بناء القدرات البشرية في مختلف المجالات، وذلك في إطار التعاون المثمر مع الجهات ذات الصلة.وخلال اللقاء تم استعراض الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمي، وأكد المهندس غنيم خلال اللقاء على أهمية القضايا التي تطرق اليها أسبوع القاهرة للمياه والتي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية.