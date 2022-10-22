وفد أطباء حقوق الإنسان يختتم زيارته الناجحة لقطاع غزة













رام الله - دنيا الوطناختتم وفد أطباء منظمة حقوق الانسان الذي ضم 20 طبيباً زيارة ناجحة الى قطاع غزة تخللت يوم طبي في وادي السلقا وفي دير البلح وسط القطاع والكشف عن مئات المرضى، وعدة ورشات للصحة النفسية، والعمليات الجراحية، وتقديم معدات طبية ثمينة، وعقد لقاءات واجتماعات مع وزارة الصحة ومنظمات مجتمع مدني.وتأتي هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في القطاع من اجل تعزيز صمودهم ودعم الجهاز الصحي في القطاع ومساعدة الفقراء و المواطنين في ظل حرمانهم من الرعاية الصحية وهي واحدة من عشرات الزيارات التي يقوم بها وفد أطباء حقوق الانسان منذ فرض الحصار على أهلنا في القطاع.