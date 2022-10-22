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دولي

شاهد: تحطم طائرة بالولايات المتحدة ومقتل جميع ركابها

شاهد: تحطم طائرة بالولايات المتحدة ومقتل جميع ركابها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت، مدينة كين، الأميركية، صباح اليوم، بوقوع حادث تحطم مروّع لطائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابلز، ادى إلى تحطمها بالكامل ومقتل من فيها.

وقالت صحيفة (دايلي ميل)، إن "طائرة ذات محرك واحد تحطّمت  جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وتابعت أن: "ألسنة اللهب شوهدت بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز".

هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم، في حين إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

 





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