عربي

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ "ضربة تحذيرية بسيطة من أجل منع سفينة نفطية، كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ "السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر النقل والتصدير للمشتقات النفطية السيادية لليمن"، وفق قناة (الميادين).

وأضاف أن "الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة، وإبلاغها القرار استناداً إلى القوانين اليمنية"، مؤكداً أنّه "تم التعامل مع السفينة عبر إجراءات تحذيرية، حرصنا من خلالها على المحافظة على سلامة طاقمها وأمن البنية التحتية لليمن".

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في القيام بواجبها "في إيقاف أيّ سفينة تحاول نهب ثروات" الشعب اليمني، و"منعها" من ذلك، مؤكداً أنّها "قادرة على شن مزيد من العمليات التحذيرية دفاعاً عن شعبنا العظيم، وحمايةً لثرواته من العبث والنهب".

وجدّد دعوة الشركات كافةً إلى الامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء، من خلال الابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.

أخبار ذات صلة

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق رصاص ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال بالقدس

إطلاق رصاص ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال بالقدس

وفد أطباء حقوق الإنسان يختتم زيارته الناجحة لقطاع غزة

وفد أطباء حقوق الإنسان يختتم زيارته الناجحة لقطاع غزة

الهباش يدعو لمقاطعة شركة (زارا) الإسبانية ويفتي بحرمة التعامل معها

الهباش يدعو لمقاطعة شركة (زارا) الإسبانية ويفتي بحرمة التعامل معها

الرئيس عباس يدين الحملة التحريضة التي يتعرض لها طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

الرئيس عباس يدين الحملة التحريضة التي يتعرض لها طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

منوعات

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

حسام حبيب يخرج عن صمته ويروي أصل وتفاصسل حكايته مع شيرين

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين &#34;بتدفع فاتورة اختيارها الغلط&#34;

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين "بتدفع فاتورة اختيارها الغلط"

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ&#34;باذنجانة&#34;

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ"باذنجانة"

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

عربي

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن