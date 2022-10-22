اليمن: قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بحضرموت لمنع نهب النفط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ "ضربة تحذيرية بسيطة من أجل منع سفينة نفطية، كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ "السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر النقل والتصدير للمشتقات النفطية السيادية لليمن"، وفق قناة (الميادين).وأضاف أن "الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة، وإبلاغها القرار استناداً إلى القوانين اليمنية"، مؤكداً أنّه "تم التعامل مع السفينة عبر إجراءات تحذيرية، حرصنا من خلالها على المحافظة على سلامة طاقمها وأمن البنية التحتية لليمن".وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في القيام بواجبها "في إيقاف أيّ سفينة تحاول نهب ثروات" الشعب اليمني، و"منعها" من ذلك، مؤكداً أنّها "قادرة على شن مزيد من العمليات التحذيرية دفاعاً عن شعبنا العظيم، وحمايةً لثرواته من العبث والنهب".وجدّد دعوة الشركات كافةً إلى الامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء، من خلال الابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.