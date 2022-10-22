حركة المجاهدين لـ"دنيا الوطن": الاحتلال لا يفهم إلا لغة سلاح المقاومة



وقال أبو عودة في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة ورسالة واحدة بأن الخيار الأنجع والأقوى للرد على حالة التغول والإجرام هو سلاح المقاومة وهي رصاصات الشهيد عدي التميمي".



وأضاف: "نحن نقول للجماهير التي خرجت بالضفة الغربية: في نابلس، جنين، رام الله، الخليل وقطاع غزة، إننا نقف على أبواب حرب مفتوحة مع هذا الاحتلال على مستوى كل الجغرافيا الفلسطينية".



وترحم أبو عودة على روح الشهداء من ضمنهم الشهيد عدي التميمي، مضيفًا: "قد فرض التميمي معادلة اشتباك جديدة مع الاحتلال من خلال هذه الرصاصات التي خرجت منه في شعفاط، ثم اليوم الذي جاء خلاله يهاجم الاحتلال عن طريق مطاردة جديدة".



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعقب نائل أبو عودة، رئيس مكتب حركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس، على حالة الاشتباك التي تشهدها مقاومة الضفة والقدس مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعدامه للشبان الفلسطينيين.