الطقس: أجواء غائمة جزئيًا معتدلة نهارًا باردة ليلًا

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارًا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وفي هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة تدريجياً لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .ويوم الإثنين، توقّعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، تسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .الثلاثاء 2022/10/25 : يكون الجو غائم جزئي الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .