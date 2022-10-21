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(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الجمعة، بسماع دوي إنفجارات عدّة في سماء ‎العاصمة دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري، إنه " في تمام الساعة 03: 23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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