(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الجمعة، بسماع دوي إنفجارات عدّة في سماء العاصمة دمشق.
وبحسب وكالة الأنباء، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية.
وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري، إنه " في تمام الساعة 03: 23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات".
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