(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان إسرائيلي في دمشق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الجمعة، بسماع دوي إنفجارات عدّة في سماء ‎العاصمة دمشق.وبحسب وكالة الأنباء، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية.وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري، إنه " في تمام الساعة 03: 23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات".