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لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: الرئاسة تنفي تقديمها أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، تقديم بيروت أيّ تنازلات في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. مؤكدة أن ما تم تحقيقه هو نتيجة قرار لبناني، وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، قال فيه: "دأب إعلاميون ووسائل إعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية على نشر مقالات وتقارير تتناول مسألة ترسيم الحدود الجنوبية البحرية وتنسب أحيانا إلى دول وجهات أدوارا بهدف الإيحاء بأن ما حصل هو نتيجة إرادة خارجية ودولية لأهداف تتجاوز ما هو محدد في نتائج الترسيم". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع أن: "لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات، ولم يخضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية، بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة أيدت الموقف اللبناني ووضعت إمكاناتها بتصرفه".

وأضاف البيان أن : "رئاسة الجمهورية تؤكد أن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأمريكي السيد آموس هوكشتاين بحنكة وصلابة وإصرار، دفاعا عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية".

وأكمل: "وعليه، فإن كل ما يروج عكس ذلك هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع، ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف بجانب دولتها والمسؤولين فيها، لأن مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه، وليس من أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية".






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