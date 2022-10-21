الهباش يدعو لمقاطعة شركة (زارا) الإسبانية ويفتي بحرمة التعامل معها

رام الله - دنيا الوطندعا، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إلى مقاطعة منتجات شركة (زارا) الإسبانية للألبسة في أي مكان بالعالم، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي ردًا على دعمه للمتطرف مئير بن غفير في انتخابات (كنيست) الإسرائيلية المقبلة.وأصدر قاضي القضاة، وفق بيان صادر عن مكتبه، مساء اليوم، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.