الرئيس عباس يدين الحملة التحريضة التي يتعرض لها طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، للاطمئان على صحته بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال مشاركته في فعالية قطف الزيتون مع المزارعين، في بلدة قفين شمال طولكرم.وأدان الرئيس عباس، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها شعبان وطواقم الهيئة، مؤكدًا أن ذلك يعكس أهمية المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي ودورها في التصدي للمستوطنين.وأعرب الرئيس عن تقديره لأبطال المقاومة الشعبية على نشاطاتهم والإنجازات التي حققوها على صعيد دعم المزارعين ومساعدتهم في قطاف الزيتون، وعملهم المشهود في إزالة بعض البؤر الاستطيانية الاستعمارية.