عاجل

  • وكالة الأنباء السورية: سماع دوي إنفجارات في سماء ‎دمشق

  • التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق


شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين الحملة التحريضة التي يتعرض لها طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

الرئيس عباس يدين الحملة التحريضة التي يتعرض لها طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان عقب الاعتداء عليه من قِبل الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، للاطمئان على صحته بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال مشاركته في فعالية قطف الزيتون مع المزارعين، في بلدة قفين شمال طولكرم.

وأدان الرئيس عباس، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها شعبان وطواقم الهيئة، مؤكدًا أن ذلك يعكس أهمية المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي ودورها في التصدي للمستوطنين.

وأعرب الرئيس عن تقديره لأبطال المقاومة الشعبية على نشاطاتهم والإنجازات التي حققوها على صعيد دعم المزارعين ومساعدتهم في قطاف الزيتون، وعملهم المشهود في إزالة بعض البؤر الاستطيانية الاستعمارية.

أخبار ذات صلة

ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة

ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة

الهباش يدعو لمقاطعة شركة (زارا) الإسبانية ويفتي بحرمة التعامل معها

الهباش يدعو لمقاطعة شركة (زارا) الإسبانية ويفتي بحرمة التعامل معها

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

(أونروا) تناشد الحصول على 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

(أونروا) تناشد الحصول على 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أهالي حوارة جنوب نابلس

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أهالي حوارة جنوب نابلس

القدس: الاحتلال يحتجز أربعة شبّان بزعم تعليقهم لافتات تمجّد الشهدء بالأقصى

القدس: الاحتلال يحتجز أربعة شبّان بزعم تعليقهم لافتات تمجّد الشهدء بالأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي إلى مثواه الأخير في جنين

تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي إلى مثواه الأخير في جنين

قيادي بحماس: المقاومة لن تخذل القدس والضفة والغرفة المشتركة تتنظر الإشارة

قيادي بحماس: المقاومة لن تخذل القدس والضفة والغرفة المشتركة تتنظر الإشارة

منوعات

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين &#34;بتدفع فاتورة اختيارها الغلط&#34;

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين "بتدفع فاتورة اختيارها الغلط"

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ&#34;باذنجانة&#34;

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ"باذنجانة"

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

عربي

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق