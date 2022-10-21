كتلة فتح بجامعة الأقصى ترد: لا زلنا نجري مشاورات ولم نرشح رئيساً للجامعة

رام الله - دنيا الوطنقال اسماعيل مطر، عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى بغزة، عن كتلة فتح، إنه لا تزال تجري مشاورات حول اختيار شخصية لرئاسة الجامعة.ونفى مطر، في اتصال هاتفي مع "دنيا الوطن"، أن يكون تم التوافق مع حركة حماس على ترشيح البروفيسور عبد السلام أبو زايدة، لرئاسة الجامعة، مؤكداً أن المشاورات لا تزال جارية.وعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم، أن اجتماعاً ثنائياً عقد بين حركتي فتح وحماس، في مكتب أمناء جامعة الأقصى بمدينة غزة، الثلاثاء الماضي، بهدف ترشيح رئيساً جديداً للجامعة، ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ عام 2015.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، بأنه تم التوافق على حل خلاف جامعة الأقصى، من خلال ترشيح عدد من الشخصيات، وجرى اختيار البروفيسور عبد السلام عثمان أبو زايدة، ذلك خلفاً للدكتور أيمن صبح، القائم بأعمال رئيس الجامعة.وأضاف المصدر، أن اسم البروفيسور أبو زايدة رفع لوزير التعليم العالي، د. محمود أبو مويس، للمصادقة على الترشيح، أو طلب أسماء ثلاث شخصيات مرشحة أخرى للاختيار ما بينها.وأكد المصدر، بأن الاجتماع الذي امتد لساعات وترأسه الدكتور كمال الشرافي، جاء بتوصيات رئاسية، وذلك لترجمة إتفاق الجزائر على أرض الواقع، وتعيين رئيساً للجامعة كحل لإنهاء الخلافات التي نشبت بفعل الانقسام الفلسطيني.وحضر الاجتماع عن كتلة حماس: إياد أبو هين، وإسماعيل محفوظ، وحسن خلف، وخليل أبو ليلة، وعن كتلة فتح: يزيد الحويطي، وإسماعيل مطر، وجواد وادي، وزياد شعث، كما حضر عن اليسار: غازي الصوراني وتيسير محسين، وعن الكفاءات: علي أبو شهلا نائب رئيس المجلس.