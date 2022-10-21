شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس
مبنى الوحدة في جامعة الأقصى (توضيحية)
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً ثنائياً عقد بين حركتي فتح وحماس، في مكتب أمناء جامعة الأقصى بمدينة غزة، الثلاثاء الماضي، بهدف ترشيح رئيساً جديداً للجامعة، ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ عام 2015.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، بأنه تم التوافق  على حل خلاف جامعة الأقصى، من خلال ترشيح عدد من الشخصيات، وجرى اختيار البروفيسور عبد السلام عثمان أبو زايدة، ذلك خلفاً للدكتور أيمن صبح، الذي كان قائماً بأعمال رئيس الجامعة في فترة الخلافات بين الحركتين.

وأضاف المصدر، أن اسم البروفيسور أبو زايدة رفع لوزير التعليم العالي، د. محمود أبو مويس، للمصادقة على الترشيح، أو طلب أسماء ثلاث شخصيات مرشحة أخرى للاختيار ما بينها.

وأكد المصدر، بأن الاجتماع الذي امتد لساعات وترأسه الدكتور كمال الشرافي، جاء بتوصيات رئاسية، وذلك لترجمة إتفاق الجزائر على أرض الواقع، وتعيين رئيساً للجامعة كحل لإنهاء الخلافات التي نشبت بفعل الانقسام الفلسطيني. 

وحضر الاجتماع عن كتلة حماس: إياد أبو هين، وإسماعيل محفوظ، وحسن خلف، وخليل أبو ليلة، وعن كتلة فتح: يزيد الحويطي، وإسماعيل مطر، وجواد وادي، وزياد شعث، كما حضر عن اليسار: غازي الصوراني وتيسير محسين، وعن الكفاءات: علي أبو شهلا نائب رئيس المجلس. 

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