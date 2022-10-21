جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي









رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، مساء اليوم، قرارًا يقضي بعودة التعليم الوجاهي.وقالت خلال بيانٍ لها، "لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، فحققت الجامعة بكم وبكادرها الأكاديمي والإداري نجاحات كثيرة، في ظروف صعبة ومريرة".وتابعت: "اليوم نواجه تحديًا قديمًا جديدًا ، يتمثل بإجراءات الاحتلال في إغلاق مدينة نابلس، وإننا إذ نجتمع على رأي واحد في رفض هذه الإجراءات، نجتمع أيضًا على إفشالها، وهذه بدوره يتطلب منّا جمعًا تضافر الجهود للتغلب على هذا الواقع".وأضافت: "نحن إذ نثق بتعاونكم الدائم وتحديكم للصعاب، فإن الجامعة قد قررت العودة إلى التعليم الوجاهي، آخذة بعين الاعتبار الصعوبات التي ستواجهونها من أجل الوصول إلى جامعتكم، آملين منكم المحافظة على سلامتكم فأنتم أغلى ما نملك، مع تأكيدنا الدائم على إمكانية التواصل مع مكتب د. نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعمادات الكليات للإجابة على أي استفسارات".ونوّهت إلى أن "المادة التعليمية والمحاضرات المسجلة المساندة ستكون متاحة لكم على المودل وإن حلقات النقاش عبر زوم من قِبل المدرسين سيتم عقدها عند الحاجة".