شؤون فلسطينية

(أونروا) تناشد الحصول على 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

(أونروا) تناشد الحصول على 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
المخيمات الفلسطينية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، الجهات المانحة "الحصول بشكل عاجل على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها لللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في بيان: "تناشد (أونروا) الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان"، مشيرا إلى أن ذلك "سيمكن الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام".

وأوضح أن مستويات الفقر غير المسبوقة، ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية، أثّرت سلبا على اللاجئين الفلسطينيين.

ووفقا لـ(أونروا)، يعيش حوالي 210 آلاف لاجئ فلسطيني في لبنان (180 ألف لاجئ فلسطيني من لبنان إضافة إلى 30 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا) في 12 مخيما رسميا للاجئين، أو خارج المخيمات في ظروف معيشية مكتظة.

وقال لازاريني: "يعيش كل لاجئ من فلسطين في لبنان تقريبا في فقر. لقد ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية ستة أضعاف في العام الماضي، وهي احدى أعلى الارتفاعات التي سجلها العالم هذا العام. كما أن تكلفة المياه والوقود والكهرباء والغاز والنقل والرعاية الصحية ارتفعت من ثلاث إلى خمس مرات".

وأضاف: "هناك نقص متزايد في الأدوية وباتت العائلات غير قادرة على دفع ثمنها منذ رفع الدعم الحكومي. لم يعد عدد كبير جدا من عائلات لاجئي فلسطين قادر على دفع مقابل الرعاية الصحية الثانوية. ويفقد اليوم بعض من تلك العائلات العلاج المنقذ للحياة فقط لتجنب تراكم الديون".

وتابع: "في حين دأبت (أونروا) على المساعدة وتقديم المعونات النقدية وغيرها من الخدمات الأساسية، فإن مساعدتنا ليست سوى قطرة في محيط من اليأس. ومع النقص الشديد الذي نواجهه في تمويل المناشدات الإنسانية الطارئة، فإن لاجئي فلسطين غالبا ما يكونون غير قادرين حتى على العيش بكفاف. هناك حاجة فورية إلى أكثر من ذلك بكثير لتجنب المزيد من المآسي".

وشدد لازريني: "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات فعلية. علينا أن نتحمل المسؤولية الجماعية، وأن نمد يد العون للبنان للمساعدة في سحب الناس من على حافة الهاوية".

واستنادا إلى آخر مسح أجرته (أونروا)، فإن 93% من كافة لاجئي فلسطين في لبنان فقرا. وتقدم "الأونروا" التعليم لأكثر من 39 ألف طفل لاجئ من فلسطين في لبنان، وتسجل أكثر من 550 ألف زيارة مرضية كل سنة في مراكزها للرعاية الصحية التي يبلغ عددها 27 مركزا في لبنان.

أخبار ذات صلة

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

بالفيديو: جندي إسرائيلي يشرح لمستوطن كيفية إلقاء قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس

جامعة الأقصى ترشح رئيساً جديداً لها بالتوافق بين فتح وحماس

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

جامعة النجاح الوطنية تصدر قرارًا بعودة التعليم الوجاهي

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

المالكي: تقرير لجنة التحقيق الدولية يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال

مقتل مواطن وإصابة آخر خلال شجار في جنين

مقتل مواطن وإصابة آخر خلال شجار في جنين

إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قلقيلية

إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قلقيلية

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أهالي حوارة جنوب نابلس

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على أهالي حوارة جنوب نابلس

القدس: الاحتلال يحتجز أربعة شبّان بزعم تعليقهم لافتات تمجّد الشهدء بالأقصى

القدس: الاحتلال يحتجز أربعة شبّان بزعم تعليقهم لافتات تمجّد الشهدء بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي إلى مثواه الأخير في جنين

تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي إلى مثواه الأخير في جنين

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

شاهد: مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

شاهد: مستوطنون يختطفون طفلة مقدسية ويعتدون عليها بالضرب

لابيد يهاجم تقريراً أممياً اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني

لابيد يهاجم تقريراً أممياً اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة: مصالحة حماس والأسد تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعتدي على الوزير مؤيد شعبان في قفين شمال طولكرم

الاحتلال يعتدي على الوزير مؤيد شعبان في قفين شمال طولكرم

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

شاهد: نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

ما آخر التطورات في قضية أطفال أحمد عز وزينة؟

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: نوال الزغبي تكشف سر ملحن شهير أخفاه لمدة 20 عام

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: زوج مي عمر يكشف عن رأيه بملابس زوجته الجريئة

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين &#34;بتدفع فاتورة اختيارها الغلط&#34;

شاهد: رضوى الشربيني لشيرين "بتدفع فاتورة اختيارها الغلط"

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ&#34;باذنجانة&#34;

شاهد كيف ردت نداء شرارة على متابِع وصف وجهها بالـ"باذنجانة"

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

لهذا السبب.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقدم بلاغات جادة ضد زوجته

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: مودل روز تصدم جمهورها بإطلالة جريئة ومخيفة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: ليلى زاهر تفجر مفاجأة لجمهورها وتكشف سر نحافتها المفرطة

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

شاهد: مي العيدان تكشف عن أسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات قبل شيرين

عربي

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

الإمارات تستدعي سفير هولندا لديها احتجاجا على التدخل في شؤون الأردن

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في اختيار رئيساً للجمهورية

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق